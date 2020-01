“Le spose arrivano quasi nude”, il Parroco dell’agrigentino che lancia un allarme

Sul problema dell’abbigliamento della sposa durante la Messa di Nozze, un Parroco dell’agrigentino lancia un allarme.

La discussione su questo argomento – (che nella nostra arcidiocesi agrigentina ma non solo, specie dopo la trasmissione sulla TV nazionale della presa di posizione di don Antonio Nuara, Parroco con un’esperienza cinquantennale di ministero, a Ribera adesso da un po’ di anni … e prima ancora per tanti anni a Montallegro) – sta appassionando davvero tanti laici nel senso proprio del termine e tanti laici cristiani-cattolici praticanti e non. Con prevalenza forse delle donne, forse perché più direttamente chiamate in causa; ciascuna delle quali affronta il problema con la sua cultura, partendo, – pare unicamente in alcuni interventi – dalla rivendicazione della propria assoluta libertà di scelta, vista come in diritto su cui nessuno dovrebbe intervenire.

Da parte mia devo subito confessare che l’argomento prepotentemente balzato alla ribalta della cronaca in queste ore, ha anzitutto richiamato alla mia memoria qualche episodio su cui in passato ero stato costretto o comunque invitato a concentrare la mia attenzione. Mi riferisco all’abito da indossare in rapporto al luogo, al ruolo ed alla situazione.

E mi è capitato di subire o comunque di dovere prendere atto di qualche norma costrittiva da dovere rispettare senza discutere.

La costrizione è avvenuta diversi decenni fa, quando in piena estate con una temperatura abbondantemente superiore ai 30 gradi, trovandomi a Roma e quasi per caso di passaggio davanti alle sede della Camera dei Deputati, avendo appreso che c’era in corso una seduta, ho deciso subito di cogliere l’occasione per conoscere “de visu” il luogo proprio della democrazia, in cui si esercita praticamente la sovranità popolare. Debbo dire che non mi è stato concesso perché, dopo avere consegnato la mia carta d’identità e avere fedelmente ottemperato a qualche altro piccolo adempimento burocratico richiesto, poi non sono stato ammesso perché mi trovavo in camicia a mezze maniche e non avevo la giacca.

Un altro episodio che mi è venuto pure subito in mente, anche perché ricordato dai mass-media in questi giorni in cui si parla di Craxi nella ricorrenza del XX anniversario della sua morte, è quello della decisione presa su due piedi, senza nemmeno pensarci, del Presidente della Repubblica Sandro Pertini che al primo incontro con Craxi, convocato al Quirinale per conferirgli l’incarico di formare il Governo, vedendolo arrivare in jeans, lo affrontò intimandogli di ritornare subito a casa e ritornare con l’abbigliamento dovuto.

Andando perciò alla presa di posizione di don Antonio Nuara che richiama l’attenzione sull’abbigliamento talvolta decisamente sconveniente scelto da talune spose, mi pare che giustamente la stragrande maggioranza delle persone non trovare nulla di strano.

E ciò, anche come logica conseguenza della sacralità del luogo, della forma sacramentale liberamente scelta per quella fede che si dice di professare, in cui i due contraenti non solo sono protagonisti davanti ai testimoni di un atto giuridico puramente civile, ma ancora di più sono ministri di un sacramento, che si contrae nel momento dello scambio vicendevole del consenso che viene benedetto da un Ministro “in sacris”. Cioè dall’Ordinario del luogo o dal Parroco, o da un prete o delegato da uno di essi che sono assistenti. E per assistente si intende colui che, davanti ai testimoni, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti, cioè gli sposi che perciò sono i ministri dello stesso sacramento.

Il verificarsi degli inconvenienti che hanno suscitato la presa i posizione del Parroco Nuara è la spia troppo evidente di una carenza di formazione religiosa, di un’evangelizzazione carente, e quindi di una consapevole e convinta adesione alla fede che si dice di professare. Una fede iniziata con il battesimo ricevuto da bambini dietro richiesta e garanzia dei genitori e dei padrini, confermata poi con i sacramenti della Cresima ricevuta in età di piena ragione, unitamente ai sacramenti della Riconciliazione e della Comunione.

Per la celebrazione del Sacramento del Matrimonio in cui nasce una nuova famiglia, fondata su un vincolo indissolubile di amore e fedeltà reciproca, data la grande importanza del momento celebrativo le norme anche diocesane prevedono anche diverse forme di celebrazione, frutto – si suggerisce – “di un dialogo franco tra il Parroco e gli Sposi, sulla base della situazione di fede e di vita cristiana di questi ultimi”. E si chiarisce pure che ciò “non dovrà apparire come una punizione o meno che mai una forma di ritorsione contro un eventuale riconosciuto difetto della pratica religiosa”, ma solo come “esigenza di verità rispettosa della dignità stessa del Sacramento”.

Ed unitamente a queste indicazioni e altre dello stesso tono, anche altre specifiche disposizioni che riguardano, per esempio, quella che talvolta è stata praticata, la cosiddetta “incoronazione degli sposi”, e roba del genere, tassativamente vietata. Come pure non risulta “consentito collocare fiori e piante sui banchi e lungo le corsie”….come pure è assolutamente proibito “l’uso invalso” “di coprire i banchi della chiesa con drappi e stoffe”.

Ed a queste norme da tempo emanate, recentissime e proprio di queste ore sono altre norme della Curia al fine di “Celebrare con arte e bellezza il Sacramento nuziale” per il quale si danno pure concrete “indicazioni Liturgico-Pastorali”, accompagnate anche da un “Repertorio” di canti e pure di specifici brani musicali, a cui durante la Messa di Nozze bisogna attenersi.