Le spiagge vicino Agrigento dove fare un bagno o concedersi un giro in barca

A pochi chilometri da Agrigento sono presenti tantissime spiagge facilmente raggiungibili, dove godersi un po’ di caldo nei mesi che vanno da maggio fino agli inizi di ottobre. Qui è possibile fare un tour in mare affidandosi a un noleggio barche ad Agrigento per navigare la costa.

Agrigento è un’antica città sorta nel 580 a.C. circa, nota per la Valle dei Templi, fino al 1853 era compreso nel suo territorio anche Porto Empedocle. Per trascorrere delle vacanze da sogno, navigare il Mediterraneo e ammirare i ricchi quanto unici insediamenti archeologici della costa sud della Sicilia, una vacanza è la situazione ideale. Ecco quali sono le spiagge nei pressi di Agrigento dove è possibile fare il bagno o concedersi un giro in barca.





La spiaggia di Eraclea Minoa



Questa è una delle spiagge più affascinanti dell’intera Sicilia, si trova a poca distanza da Agrigento, tra Capo Bianco e il fiume Platani. Oltre agli scavi archeologici situati nei pressi del promontorio, è possibile godere di oltre 6 chilometri di litorale con sabbia soffice e bianca, mare limpido e una distesa verde, La Riserva Naturale del Fiume Platani, che comprende una pineta dove rilassarsi, trovare un po’ d’ombra o concedersi un picnic.



La spiaggia di Bova Marina



Poco più a sud di Eraclea Minoa, si trova la spiaggia di Bova Marina, caratterizzata dai colori intensi: il blu del mare e la sabbia dorata. Alle sue spalle c’è una riserva naturale, il litorale e ricco di bar, locali e ristoranti. Oltre alla zona della movida è presente un’altra parte di spiaggia dalle connotazioni caraibiche, dove è possibile rilassarsi e farsi un bagno in tutta tranquillità.



La spiaggia di Torre Salsa



Questo litorale è gestito dal WWF perché fa parte della Riserva Naturale Regionale, un’area che si estende per 13km e comprende calette grandi e piccole rocce, natura incontaminata e tartarughe della specie Caretta. Questo luogo è perfetto per chi ama gli sport acquatici, le immersioni e vuole ammirare dalla barca la straordinaria bellezza della costa.



Il borgo marinaro di Siculiana Marina



Questa spiaggia situata nel borgo è circondata da colline, il litorale offre un’acqua limpida e cristallina con spiagge dorate dalla sabbia soffice. La natura incontaminata presenta un percorso che conduce fino alla spiaggia di Torre Salsa. La zona, poco contaminata dal turismo di massa, è uno dei luoghi più autentici della Sicilia.



Le spiagge di Giallonardo



Dirigendosi sulla costa verso nord ovest da Agrigento, è possibile giungere sulla spiaggia di Giallonardo, vero gioiello della zona che offre una panoramica sensazionale con acque pulitissime e cristalline, sabbia soffice e finissima. In realtà le spiagge sono due, la Baia delle Sirene circondata da un promontorio dai colori chiari e La Spiaggetta, che sorge sotto un promontorio rosso.



La spiaggia delle Pergole



Tornando a sud da Giallonardo in direzione Agrigento è consigliabile fare tappa alla Spiaggia delle Pergole. Questa zona presenta numerose calette di colore rosso che regalano tramonti mozzafiato da immortalare in fotografie uniche e autentiche. Sul promontorio è possibile ammirare la Torre di Monterosso che risale al XVI secolo.