In giro per San Leone con la bicicletta elettrica sequestrata: denunciato

In giro per San Leone con la bicicletta elettrica da diverso tempo sottoposta a sequestro amministrativo. Un cinquantenne favarese è stato fermato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, nel pomeriggio di domenica, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei Reati in genere.

A carico dell’uomo, quindi, è scattata la contestazione di circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ed è stato multato per violazione del Codice della strada, in quanto il conducente è risultato privo di casco protettivo omologato. Contestualmente è stato denunciato, in stato di libertà, per guida con patente revocata, recidiva nel biennio.

Inoltre, poiché questi, era gravato da svariati precedenti di Polizia e giudiziari è risultato persona in grado di creare situazioni di allarme sociale è stato proposto per l’applicazione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel territorio del Comune di Agrigento.