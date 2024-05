Stamattina, a Roma, sono state assegnate le Bandiere Blu alle migliori spiagge d’Italia. In Sicilia ne sono state assegnate 14. A quelle di Menfi è stata riconosciuta la ventottesima Bandiera Blu, a testimonianza del lavoro che, nel tempo, le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno effettuato sul litorale. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dalla FEE, Foundation for Environmental Education, che premia le migliori località italiane per i servizi, la qualità ambientale delle spiagge e dei fondali. A ritirare il premio oggi gli assessori Ivan Barreca e Miralba Riggio. Particolarmente soddisfatto anche il Sindaco di Menfi, Vito Clemente, che ha dichiarato: “Esprimo la mia viva soddisfazione, interpretando anche la gioia di tutta la comunità menfitana, per questo ennesimo riconoscimento al nostro mare e al nostro litorale, con l’augurio che il nostro territorio possa continuare ad avere un ritorno e che possa essere sempre meta di visitatori che possono usufruire delle bellezze naturali e delle nostre risorse culturali ed enogastronomiche.“