Le Siciliane: il nuovo brand che unisce l’arte surrealista alla moda

Nato all’inizio del 2022, il nuovo brand “Made in Sicilia”, vuole omaggiare l’arte surrealista del fotografo Raffaele Rinaldi, con una linea di abbigliamento (e non solo) unica e distintiva.

Le Siciliane Abbigliamento non è solo un brand: è un’esperienza. Questa emozionante novità nella moda italiana porta l’arte dal museo al quotidiano, raccontando storie che solo la Sicilia può narrare.

Un viaggio dove moda, surrealismo e tradizione si uniscono in modo sorprendente, creando capi da indossare, accessori da portare sempre con sé e sculture uniche, ideali per arredare in modo originale la propria casa.

Il brand non nasce da un gruppo di esperti di marketing, ma da amanti dell’arte e della fotografia.

Il marchio nasce dalla visione di un gruppo di artisti che, dall’Accademia di belle arti, dagli studi fotografici e dai laboratori di scultura, ha deciso di portare l’arte al di fuori delle mostre presentando la collezione Le Siciliane abbigliamento, che rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma nel settore della moda.

Ed è proprio questa sua natura artistica e unica, che omaggia una terra di artisti e visionari come la Sicilia, che ha permesso a “Le Siciliane” di rivelare appieno la sua anima unica e avanguardistica.

Creazioni uniche che si ispirano all’arte surrealista.

Le linee di abbigliamento, accessori e articoli per la casa di “Le Siciliane” traggono ispirazione dall’arte del fotografo palermitano noto per i suoi ritratti femminili surreali che omaggiano la sicilianità.

L’artista usa tecniche fotografiche e grafiche per raccontare storie dove la realtà è reinterpretata.

Il genio surrealista del fotografo risplende proprio attraverso le sue composizioni insolite. Egli fonde l’umano con elementi inaspettati, quali dolci o frutti, solitamente estranei a tale contesto.

L’artista non si ferma qui: reinventa questi elementi, attribuendo loro nuove funzioni e significati.

Così, un dolce o un frutto può mutare in un bizzarro cappello, un bigodino o un singolare orecchino. In alcuni casi, l’immagine femminile si metamorfizza: può divenire un bignè decorato con cioccolato fondente o assomigliare a un uovo di Pasqua avvolto nella sua confezione.

I personaggi, composti da elementi fotografici e grafici disegnati a mano, diventano un collage unico che ha permesso al brand di contraddistinguersi fin dal suo ingresso sul mercato.

Il suo approccio, che sfuma i confini tra sogno e realtà, si riflette al meglio nello stile estetico delle t-shirt e delle “coffe siciliane” e in tutti gli altri articoli proposti dal marchio.

Non solo capi d’abbigliamento.

La collezione, lanciata nel 2022, propone non solo capi d’abbigliamento, ma anche accessori e articoli per la casa che portano con sé l’essenza della Sicilia.

Ogni elemento è un frammento d’arte, unico nel suo genere. La scelta di materiali di alta qualità, come il cotone ring-spun, garantiscono in aggiunta allo stile anche la giusta sensazione di comfort.

Il brand “Le Siciliane” realizza diverse linee di abbigliamento, dalle t-shirt alle felpe, ma anche accessori come le “coffe siciliane” (borse in canvas), cappelli e ventagli.

La collezione per la casa permette di acquistare ceramiche di alta qualità caratterizzate dallo stile e dal design grafico e fotografico che contraddistingue tutte le linee del marchio.

Nella collezione “home” è possibile scegliere tra diversi prodotti, dalle tazze perfette da usare anche tutti i giorni, fino ad alcune piccole opere d’arte, come le sculture teste di moro, realizzate in collaborazione con lo scultore Alberto Criscione.

Online ma non solo: il brand sempre più richiesto nei negozi italiani.

In poco tempo, la popolarità di “Le Siciliane” è aumentata sempre di più. Attualmente, oltre 25 negozi hanno già stretto partnership con il marchio, e la richiesta continua a crescere.

La sede, naturalmente, è ubicata in Sicilia nel cuore di Palermo, ma le sue ambizioni del marchio sono molto più ampie. Oltre alla vendita diretta attraverso il sito ufficiale, i prodotti proposti da “Le Siciliane” sono disponibili nelle boutique più esclusive d’Italia.

“Le Siciliane” non è un brand che rappresenta solo un capo d’abbigliamento, una borsa o una scultura: è una visione, una storia, un sogno. È un invito a vedere il mondo attraverso una lente diversa, a sognare ad occhi aperti e a portare con sé un pezzo d’arte ovunque si vada.