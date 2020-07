Le serate estive più esclusive della movida sanleonina: ecco il Molo Roof Garden / FOTO

Esclusivo lounge bar con musica e roof Garden, il Il Molo è un locale completamente nuovo, sospeso tra la città e il mare, con vista sul porticciolo e sul mar Mediterraneo. Il sabato e il venerdì si organizza qui una delle serate più cool dell’estate, con i migliori dj in circolazione che si alternano in console per garantire agli ospiti il massimo del divertimento. L’atmosfera è resa ancora più speciale dalle luci soffuse che illuminano il giardino, i bracissimi barman e dall’arredamento elegante ed accogliente. Tutte da assaporare le proposte di pesce tra cruditè e tradizionali fritture.