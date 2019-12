Le Sardine anche ad Agrigento: flash mob in piazza Marconi – FOTO

Dopo Modena e Bologna, l’onda delle “Sardine” (movimento apolitico nato spontaneamente in occasione di un flash mob), sommerge anche la Sicilia e Agrigento in particolare : infatti , dopo l’incontro di ieri dove si è stabilita la scaletta intorno alla quale sviluppare il primo raduno in terra agrigentina, si è optato per Piazza Marconi come uno dei luoghi in cui ritrovarsi.

“Se Piazza Marconi potesse prendere parola- dice uno degli organizzatori dell’evento-, racconterebbe il dolore dei genitori a lasciar andare via i propri figli da questa terra e la mancanza di opportunità ”

Il programma stilato dagli organizzatori prevede un primo incontro già svoltosi in Via Pirandello alle 15 e 30 e poi quello tutt’ora in corso di Piazza Marconi a cui dovrebbero partecipare migliaia di persone, al fine di mandare un forte messaggio a tutta la politica italiana, come hanno già fatto le sardine stesse nelle principali piazze del resto del paese.