Le restrizioni anti-Covid nei Comuni, si terrà conto del numero dei vaccinati

In un Comune le restrizioni non scatteranno esclusivamente in base al numero di positivi al Covid-19, ma si terrà anche conto del numero di soggetti vaccinati. Il Green Pass, quindi, da solo non basta a contrastare l’avanzata del virus. È quanto emerge dal documento di cui ha discusso oggi il Comitato tecnico scientifico siciliano, riunito in video conferenza. Il certificato vaccinale, in vigore dal prossimo 6 agosto, dovrà avere un ruolo importante, ma da solo non basta.

Secondo questo principio, in un Comune in cui si registrano focolai di contagio, se la maggioranza della popolazione è vaccinata, non scatteranno le chiusure degli esercizi commerciali. Se, al contrario, la percentuale di vaccinati dovesse essere bassa, allora scatteranno le chiusure.