Le proposte del comune per partecipare al PrinQua

Il Comune di Agrigento intende partecipare al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PinQuA) che prevede tre possibilità d’intervento. Per il programma – cui saranno assegnate delle risorse finanziarie per interventi pubblici- Agrigento ha scelto di presentare una proposta con ambito d’intervento nel rione Rabbateddu/Santa Croce e le aree contermini, caratterizzate da abbandono e da disagio abitativo.

La proposta può prevedere, tra l’altro, l’attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore, la previsione di misure e di modelli innovativi di gestione, inclusione totale e welfare urbano, processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione, soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socio-economico e la possibilità di esclusione dal pagamento del contributo di costruzione per gli interventi. “Al fine di arricchire e qualificare la proposta che il Comune – fanno sapere da palazzo dei Giganti- ha in corso di preparazione, si invitano quindi gli operatori economici, sociali, culturali e i privati interessati a manifestare il loro interesse all’iniziativa entro il 6 marzo prossimo.”