Le prime parole di Matteo Imbrò ad Agrigento: “Felice di giocare per i miei colori”

Credere nei playoff e poter giocare davanti alla sua famiglia, soprattutto ai suoi nonni. Sono queste le principali motivazioni che hanno spinto Matteo Imbrò a tornare “a casa”, a far parte della Fortitudo Agrigento. Questa mattina riunione tecnica, poi allenamento e domani mattina partenza per Cremona per gara 1 contro Vanoli. Dopo aver giocato in diverse squadre del Nord , ha finito la stagione a scafati in A1 dove ha centrato la Salvezza, Matteo gioca per i suoi colori: “Sono contento- dice- e spero che tutto possa andare bene. Sono venuto in una società che ha fiducia e che vuole combattere per arrivare al turno successivo”. Nella regular season 22-23 Imbrò ha chiuso con 4.7 punti di media e 1.9 assist in 14.6 minuti giocati con il 46.2 da due e il 30.8 % da tre. Nella regular season 21-22 ha fatto decisamente meglio con 10.2 punti di media e 3.3 assist in 21.2 minuti giocati con il 45.5 da due e il 35.3 % da tre.