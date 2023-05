“L’acqua da risorsa a prodotto”, l’istituto Esseneto conclude progetto tra visite e incontri

Si è concluso il percorso di studi e di uscite didattiche legati al progetto Saper(E) Consumare “L’acqua da risorsa a prodotto”. Gli alunni delle classi seconde dell’Istituto Esseneto di Agrigento, diretto dal Dirigente scolastico Francesco Catalano, hanno visitato il Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento per ammirare tutti i reperti della mostra “Le Forme dell’Acqua”. L’iniziativa vede coinvolte diverse scuole dell’agrigentino e l’Ente Parco Valle dei Templi. I ragazzi, guidati durante il percorso dai militari dell’Arma dei Carabinieri e dell’esperto interno del progetto, la docente e giornalista Daniela Spalanca, che ha seguito gli alunni anche come docente curricolare, hanno avuto modo di conoscere il passato fulgido dell’antica Akràgas fortemente legato ad un connubio inscindibile con l’acqua. Non sono mancati riferimenti a luoghi della città simbolo dell’acqua come gli IPOGEI, la Kolymbethra e la fontana di Bonamorone. Per l’occasione hanno potuto visitare le principali stanze del prestigioso palazzo che accoglierà la mostra sino a fine anno. Il percorso di studio ha previsto anche altre due uscite didattiche, in particolare al Museo “Pietro Griffo” di Agrigento e all’Ipogeo Giacatello. Infine, un gruppo più ristretto di alunni ha visitato il Depuratore di Fontanelle per apprendere dai tecnici dell’Aica nozioni utili per fare attente riflessioni di alto senso civico all’insegna dello slogan che ha caratterizzato il progetto “L’acqua, bene prezioso e inviolabile”.