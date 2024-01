Otranto è una delle destinazioni più belle che ci sia di tutta la Puglia e di tutta Italia per le vacanze estive. Sorge sulla punta più orientale del Paese, al centro della costa adriatica del Salento. Il centro storico del borgo è davvero suggestivo, tanto da esser riconosciuto come patrimonio dall’Unesco. Spiagge da sogno e paesaggi naturali incontaminati, la rendono una destinazione perfetta per le tue prossime vacanze. Inizia già a sognare a occhi aperti grazie a questa lista delle più belle spiagge a Otranto.

Baia Dei Turchi

Impossibile non iniziare l’elenco delle spiagge più belle di Otranto dove trovare ottimi villaggi per le vacanze in Puglia, dalla Baia dei Turchi. Poco più a nord di Otranto, la spiaggia prende questo particolare nome perché pare che fu proprio qui che nel XV sec. sbarcarono i turchi che assediarono la città. La spiaggia è una classica baia con sottile sabbia candida inserita all’interno dell’oasi protetta dei Laghi Alimini. A delimitare la zona, si possono notare delle rocce di origine calcarea e alle sue spalle, una scogliera verdeggiante con piante tipiche della macchia.

Grazie alla sabbia chiara, il mare appare ancora più limpido e cristallino, dando allo scenario un’atmosfera caraibica. Nella parte più a sud della spiaggia, si trovano delle piscine naturali che raggiungi a piedi percorrendo un piccolo trekking fino alla Calette di Toraiello.

Porto Badisco

Una delle spiagge più belle nella zona di Otranto è quella di Porto Badisco. Tra le più incantevoli del Salento, la spiaggia si trova a circa un quarto d’ora d’auto verso sud da Otranto. Protetta da un’insenatura naturale, la spiaggia è composta da sabbia fine e dorata lambita da spettacolari onde turchesi.

La costa si presenta più selvaggia e frastagliata con tanto di terrazze naturali da cui godere di un paesaggio mozzafiato oppure, per i più temerari, tuffarsi nel blu. Noleggiando una piccola imbarcazione o prenotando un tour, potresti visitare le incantevoli grotte marine scavate dalle forze del mare.

Torre dell’Orso

A nord di Otranto, la spiaggia di Torre dell’Orso presenta la classica forma di una baia a mezzaluna incastonata tra scogliere e fiordi a picco sul mare. La sabbia dai riflessi argentati forma delle piccole dune che sembrano appena arrivate dai Caraibi. Nel mare dalle mille sfumature turchesi, blu, verde smeraldo, si ergono due faraglioni che sono stati soprannominati le due sorelle.

La spiaggia è ben servita grazie a più stabilimenti balneari per una vacanza senza pensieri. Tuttavia, sono comunque presenti ampi tratti di spiaggia libera. Se ami il trekking, vai alla scoperta della Grotta di San Cristoforo scavata nel IV sec. dove sono state ritrovate antichissime incisioni rupestri.

Spiaggia Alimini

Tra le spiagge più belle di Otranto non poteva mancare quella di Alimini. È la più lunga e ampia, caratterizzata dall’incantevole sabbia bianchissima che splende illuminata dal sole e fa spiccare ancora di più il blu del mare. Poco a nord della Baia dei Turchi, la spiaggia è inserita in un’area marina protetta che ne conserva lo straordinario patrimonio naturalistico, rappresentano soprattutto dalla fitta pineta, perfetta per ripararti all’ombra nelle ore più calde della giornata.