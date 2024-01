Per alcuni minuti ha fatto temere il peggio l’incidente stradale avvenuto, questa mattina, in via Salvatore Scifo, lungo la strada che collega il Quadrivio Spinasanta e la provinciale per Fondacazzo. Un uomo può considerarsi davvero miracolato. Per lui lievi ferite. Viaggiava alla guida della sua autovettura, improvvisamente per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo alla guida. La vettura è cappottata, fermandosi in un terreno a circa venti metri dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti, in particolare i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, arrivati con due mezzi che, hanno provveduto, in collaborazione con i sanitari del 118, ad estrarre il conducente dell’auto. L’uomo è stato trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Successivamente gli operatori dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale. (Foto Agrigento Oggi).