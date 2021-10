Le passeggiate di Immagina: i prossimi appuntamenti alla scoperta di Girgenti e dei monti Sicani

L’Associazione Immagina Aps, uno spazio di coworking sito in pieno centro storico di Agrigento, da qualche mese organizza delle Passeggiate, insieme ai propri associati, alla riscoperta degli angoli meno battuti e conosciuti della città. I prossimi appuntamenti sono in programma domenica 31 ottobre e l’uno novembre. Domenica, dalle 16 “La vita e i sapori dei cortili e dei tetti di Girgenti” con Beniamino Biondi. “Tra cortili, viuzze e tetti del centro storico- dicono gli oragizzatori- passeggeremo alla scoperta delle microstorie di Girgenti, faremo visita alle suore del Monastero di Santo Spirito, assaggeremo e parleremo del loro Cous Cous e di come la sua ricetta sia custodita all’interno della clausura…arriveremo fino al duomo per un’altra piccola degustazione”. Lunedi 1 Novembre , alle 10, si andrà alla scoperta dei borghi fantasma dei monti Sicani. Seguendo i passi di alcune ricerche per un suo libro, Beniamino Biondi guiderà alla scoperta di alcuni tra i luoghi più misteriosi dell’entroterra siciliano, i borghi fantasma dei Monti Sicani.