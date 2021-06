Le nuove innovative funzionalità di plug-in di MT5

Il trading online sta ottenendo, anche in Italia, un crescente successo. Per quanto già da tempo Internet abbia consentito l’accesso a questi mercati anche ai piccoli investitori, è stato probabilmente il crescente accesso alla Rete tramite mobile a rendere estremamente capillare e facile l’accesso alla Rete e dunque rendere possibile a tutti scambiare facilmente azioni, valute, indici azionarie, e più recentemente anche Bitcoin. Tale successo pone però il problema per chi si avvicina da neofita al mondo del trading, di come poter approfittare di questa occasione minimizzando il rischio di perdere il proprio capitale e cercando invece di massimizzare i profitti.

A questo scopo, è sicuramente utile poter in una prima fase testare le proprie conoscenze e capacità senza investire subito con denaro reale. Viene in soccorso in questo senso la popolare piattaforma per il trading MetaTrader 5. Essa permette infatti di implementare plugin come quelli che consentono di poter operare con un simulatore per Forex, azioni e altri mercati.

Cos’è un simulatore di trading?

Un simulatore di mercato azionario o Forex è un software che “simula” le condizioni di mercato reali. Ciò consente ai trader di negoziare e mettere in pratica le proprie strategie con denaro virtuale prima di testare le proprie abilità sul mercato live. Alcuni simulatori utilizzano un semplice algoritmo per imitare un’attività di mercato più ampia, mentre altri sono piattaforme di trading che riflettono i dati di mercato in tempo reale, offrendo dunque un’esperienza di mercato molto più realistica.



Sebbene entrambi possano essere utili, il secondo fornisce un valore molto maggiore.

Le caratteristiche principali dei simulatori Forex sono:

Simulazione dal vivo e aggiornamenti di mercato

Conto demo senza rischi di trading

Inclusione di tutte le caratteristiche e funzioni di trading

La capacità di testare le proprie strategie di trading

La maggior parte dei simulatori di borsa offre un saldo virtuale compreso tra 5.000 euro e 100.000 euro. Da lì, i trader possono operare su una vasta gamma di mercati finanziari, tra cui azioni, obbligazioni, Forex, materie prime, indici e criptovalute. Spesso, i simulatori prendono il nome dallo strumento che consentono di negoziare, come simulatori di borsa (azioni), simulatori Forex (Forex), simulatori di trading binario (opzioni binarie) e così via.

In altri casi invece essi possono prendere il nome dal tipo di device o sistema operativo usato, come ad esempio PC Trading Simulator, IPhone Trading Simulator, Trading simulator per iPad, Trading simulator per MAC, Trading Simulator per Android.

Ottenere un simulatore di trading con Admiral Market

Le funzionalità di qualsiasi simulatore di trading dovrebbero essere la stessa di qualsiasi conto di trading dal vivo, incluso come aprire, modificare e chiudere le negoziazioni. Ciò dovrebbe includere le commissioni che verrebbero addebitate su un conto reale, come fees, spread, swap e così via. Le commissioni di mercato possono influenzare in modo significativo il ritorno sull’investimento (ROI) quindi è importante averle incluse in qualsiasi conto di simulazione. Inoltre, essere agganciati ai dati reali potrà farti capire come essi possano essere influenzati dalle ultime notizie di economia e politica, come ad esempio quelle riguardanti il Recovery Fund.

Una scelta ideale in questo senso è quella del broker di trading Admiral Market. Essa dà infatti accesso ai dati in tempo reale, che ti permettono di vedere per quanto tempo le opportunità di trading rimangono disponibili. Se sei un trader intraday, potrai osservare la differenza che farà lasciare una posizione aperta per un giorno o due in più. Se sei un day trader o uno scalper, potrai vedere la differenza che potrebbero fare poche ore o addirittura minuti.

In un simulatore di mercato azionario o Forex, puoi anche vedere come sarebbe andato un determinato scambio se lo avessi fatto in un conto reale, poiché i movimenti di prezzo nel software del simulatore sono esattamente gli stessi di quelli nel mercato – l’unica differenza è che stai facendo trading con denaro virtuale.

Dunque, il trading con i dati di mercato in tempo reale è il modo migliore per progredire e imparare a fare trading. Altrimenti, le tue decisioni di trading non saranno basate su come si comporta il mercato live e potresti fare molta pratica senza migliorare le tue capacità di trading Forex. Una volta fatta esperienza col simulatore, poi, potrai iniziare a fare le tue prime opzioni e scambi con denaro vero.