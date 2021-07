Le Migliori Spiagge d’Italia: la Scala dei Turchi si piazza al secondo posto

Holidu , il motore di ricerca per case vacanza, ha condotto uno studio per scoprire quali sono le migliori spiagge del 2021: a partire dall’approfondito database di Google Maps, Holidu ha selezionato le spiagge, i lidi, le cale e le baie con un punteggio superiore alle 4 stelle che hanno ricevuto almeno 100 recensioni sul famoso portale, per creare la lista perfetta per chi è ancora indeciso su quale meta scegliere per le prossime vacanze in Italia. Nella Top 10 delle Migliori Spiagge d’Italia: la spiaggia della Scala dei Turchi si piazza al secondo posto, alle spalle di Baia del Silenzio – Liguria, al terzo posto la Spiaggia La Cinta in Sardegna

Tra gli highlights della ricerca: