Nel 2026, il cloud mining non è più riservato ai miner esperti dotati di hardware costoso. La crescita delle piattaforme di cloud mining mobile ha reso possibile per gli utenti comuni partecipare al mining di criptovalute direttamente da uno smartphone, senza acquistare apparecchiature per il mining o affrontare configurazioni tecniche complesse.

Una nuova generazione di servizi di cloud mining sta rendendo il mining di Bitcoin e altcoin più accessibile, automatizzato ed efficiente dal punto di vista energetico. In genere, gli utenti creano un account, selezionano un contratto di mining e lasciano che la piattaforma gestisca il resto, inclusa l’allocazione dell’hashrate, la gestione dell’infrastruttura e i pagamenti giornalieri in criptovalute.

Questa guida analizza sette piattaforme di cloud mining ottimizzate per dispositivi mobili e disponibili per utenti Android e iOS nel 2026. Abbiamo valutato le piattaforme in base a conformità normativa, trasparenza, ottimizzazione basata sull’intelligenza artificiale, infrastruttura e affidabilità dei pagamenti, per aiutare i lettori a individuare modalità più pratiche di accedere al mining di criptovalute da remoto.

Le 7 Migliori Piattaforme di Cloud Mining Mobile Legittime e Affidabili nel 2026

1. SHRMiner – Piattaforma di Cloud Mining Basata sull’Intelligenza Artificiale

SHRMiner è una piattaforma di cloud mining registrata nel Regno Unito e gestita da SHR FINANCE LIMITED. L’azienda utilizza sistemi basati sull’intelligenza artificiale per distribuire la potenza di calcolo tra strutture di mining alimentate da energia pulita in tutto il mondo, combinando la gestione automatizzata del mining con un’attenzione particolare alle infrastrutture sostenibili.

I nuovi utenti ricevono 15 $ di credito gratuito per il mining, utilizzabile per il “Daily Check-in Contract” della piattaforma. Secondo la piattaforma, il contratto di prova può generare circa 0,60 $ al giorno.

SHRMiner è accessibile tramite Android, iOS e web, consentendo agli utenti di monitorare in tempo reale l’attività dei contratti e le prestazioni del mining.

Visita il sito ufficiale di SHRMiner per richiedere il bonus introduttivo di 15 $ e consultare l’intera gamma di contratti di mining disponibili. Di seguito sono riportati alcuni esempi di ricompense di mining offerte dalla piattaforma.

Nome del contratto Prezzo Profitto Giorni Capitale + Rendimento totale New User Experience Agreement 100 $ 4 $ 2 100 $ + 8 $ Bitdeer Sealminer A2 Pro 500 $ 6,25 $ 5 500,00 $ + 31,25 $ Litecoin Miner L9 1.000,00 $ 13,00 $ 10 1.000,00 $ + 130 $ Bitcoin Miner S21 XP Imm 5.000,00 $ 70,00 $ 25 5.000,00 $ + 1.750 $ Bitcoin Miner S21e XP Hyd 10.000,00 $ 150,00 $ 35 10.000,00 $ + 5.250 $ ANTSPACE HW5 50.000,00 $ 900,00 $ 45 50.000,00 $ + 40.500 $

Ideale per: Utenti alla ricerca di una piattaforma di cloud mining focalizzata sulla conformità, con ottimizzazione basata sull’IA e infrastrutture alimentate da energia pulita.





2. Libertex Bitcoin Mining – App di Trading Regolamentata con Cloud Mining Integrato

Libertex, una nota piattaforma di trading regolamentata, offre anche funzionalità di cloud mining di Bitcoin attraverso il proprio ecosistema mobile.

Gli utenti possono accedere a contratti di mining strutturati che offrono esposizione alla potenza di calcolo noleggiata, continuando allo stesso tempo a gestire le proprie attività di trading all’interno della stessa piattaforma.

L’interfaccia è relativamente semplice e intuitiva per i principianti, rendendola particolarmente interessante per gli utenti che preferiscono gestire trading e mining da un unico account.

La verifica KYC è necessaria prima di attivare i servizi di mining.

Ideale per: Investitori che desiderano diversificare le proprie opportunità di reddito legate alle criptovalute all’interno di un ambiente di trading regolamentato, senza dover passare da una piattaforma all’altra.

3. BitFuFu – Piattaforma Globale di Cloud Mining Supportata da Bitmain

BitFuFu è una delle principali piattaforme di cloud mining, supportata da Bitmain e da infrastrutture di mining su larga scala presenti in tutto il mondo.

Attraverso la piattaforma mobile, gli utenti possono acquistare contratti di cloud mining, gestire l’allocazione dell’hashrate, monitorare le prestazioni del mining e controllare i propri guadagni da remoto.

BitFuFu offre piani di mining sia a breve sia a lungo termine, oltre a pagamenti regolari in criptovalute e dati dettagliati sulle prestazioni. La sua infrastruttura su scala industriale ha contribuito a renderla uno dei nomi più riconoscibili nel mercato del cloud mining.

I contratti generalmente richiedono un rinnovo manuale anziché automatico.

Ideale per: Utenti che preferiscono un provider di cloud mining affermato e supportato da infrastrutture di mining su scala industriale.

4. ViaBTC – Mining Multi-Crypto per Utenti Più Esperti

ViaBTC è una delle piattaforme di mining multi-cryptocurrency più conosciute e combina i tradizionali servizi di mining pool con una gamma più ampia di soluzioni di mining da remoto.

La piattaforma supporta diverse importanti criptovalute basate sul Proof of Work, tra cui Bitcoin, Bitcoin Cash e Litecoin, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità rispetto ai servizi dedicati esclusivamente al mining di Bitcoin.

I suoi strumenti mobile consentono inoltre agli utenti di monitorare da remoto l’attività di mining, i pagamenti e le prestazioni dell’account.

Poiché la piattaforma offre funzionalità di mining più avanzate, i principianti potrebbero voler consultare i tutorial e la documentazione prima di iniziare.

Ideale per: Miner di livello intermedio ed esperti che cercano flessibilità tra più criptovalute e un maggiore controllo sulle attività di mining.

5. ECOS Mining – Cloud Mining dalla Zona Economica Libera dell’Armenia

ECOS opera all’interno della Zona Economica Libera dell’Armenia e ha sviluppato la propria offerta di cloud mining basandosi su un modello aziendale più strutturato e orientato alla conformità.

Attraverso la piattaforma mobile ECOS, gli utenti possono scegliere tra contratti di mining a durata prestabilita e altri prodotti per ottenere rendimenti legati alle criptovalute. I dettagli dei contratti indicano generalmente le prestazioni previste, le stime dei pagamenti giornalieri e la durata del contratto, offrendo agli utenti maggiore visibilità prima di impegnare il proprio capitale.

Alcuni contratti possono richiedere un investimento iniziale relativamente elevato, rendendo la piattaforma più adatta agli utenti con un orizzonte di investimento più lungo.

Ideale per: Utenti che preferiscono un ambiente di cloud mining più strutturato, con condizioni contrattuali chiaramente definite.

6. Genesis Mining – Uno dei Provider di Cloud Mining con la Maggiore Esperienza in Europa

Fondata nel 2013, Genesis Mining è uno dei nomi con la maggiore esperienza nel settore europeo del cloud mining.

Sebbene non si basi principalmente su un’app mobile dedicata, il suo sito web ottimizzato per dispositivi mobili consente agli utenti di gestire i contratti, verificare le prestazioni del mining e monitorare i guadagni dalla maggior parte degli smartphone e tablet.

Storicamente, Genesis Mining si è concentrata sulla stabilità operativa e sui contratti di mining a lungo termine, piuttosto che sulla promozione aggressiva di rendimenti a breve termine.

L’accesso da dispositivi mobili avviene tramite browser e la disponibilità del servizio può variare in base alla regione.

Ideale per: Utenti più prudenti che danno priorità alla storia operativa, alla trasparenza dei contratti e alle strategie di mining a lungo termine.

7. BeMine – Mining Frazionato con Opzioni di Rivendita dei Contratti

BeMine propone un approccio diverso al cloud mining, consentendo agli utenti di acquistare un’esposizione frazionata a hardware di mining fisico anziché acquistare un’intera macchina per il mining.

Questo modello riduce il costo di ingresso e permette agli utenti di partecipare al mining di Bitcoin e di altre criptovalute supportate senza possedere o mantenere un impianto di mining completo.

La piattaforma offre inoltre un marketplace in cui determinati contratti o posizioni di mining possono essere rivenduti, offrendo agli utenti maggiore flessibilità rispetto ai tradizionali contratti di mining a durata prestabilita.

Gli utenti possono accedere a BeMine tramite interfacce mobile e web, con strumenti per monitorare i guadagni e l’attività dei pagamenti.

I rendimenti possono accumularsi gradualmente, rendendo il servizio più adatto agli utenti con un’ottica di medio periodo.

Ideale per: Utenti alla ricerca di opzioni di cloud mining frazionato flessibili e di una maggiore liquidità dei contratti.

Conclusione: il Cloud Mining Mobile è uno Strumento, non un Assegno in Bianco

Nel 2026, il cloud mining mobile è diventato uno dei modi più accessibili per partecipare all’economia delle criptovalute senza acquistare o mantenere hardware fisico per il mining.

La gestione del mining assistita dall’IA, i pagamenti automatizzati, l’accesso mobile agli account e strutture contrattuali sempre più trasparenti hanno reso il processo significativamente più semplice per gli utenti comuni.

Tuttavia, questa comodità non elimina i rischi. La redditività del mining può cambiare con l’evoluzione dei prezzi delle criptovalute, della difficoltà della rete, dei costi operativi e delle condizioni contrattuali.

Per ulteriori informazioni, visita la piattaforma di cloud mining oppure scarica la sua applicazione mobile per consultare le opzioni di contratto attualmente disponibili.

Disclaimer: Il cloud mining non costituisce consulenza finanziaria e non garantisce profitti. I prezzi delle criptovalute sono volatili e i rendimenti del mining possono variare in base alle condizioni della rete, ai prezzi di mercato, ai costi operativi e ai termini specifici dei singoli contratti. Consulta sempre i termini e le condizioni della piattaforma e valuta la tua personale tolleranza al rischio prima di investire fondi.

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