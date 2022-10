Le indicazioni dell’energy manager in materia di risparmio energetico

“Uso intelligente e razionale dell’energia e risparmio energetico nei luoghi di lavoro pubblici”. È questo il nome del documento predisposto dall’energy manager del comune di Agrigento, Guido Donato Mozer, su quanto comunicato dal Direttore del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivolto al personale dipendente del comune di Agrigento. Si tratta di alcune schede comportamentali riguardanti i consumi e le buone pratiche per evitare gli sprechi in ambito energetico. Dall’uso delle scale per recarsi da un piano all’altro allo spegnere le luci quando vi va in bagno o si lascia la stanza, all’attivazione della funzione stand-by del pc quando si va in pausa o l’uso della stampante solo se strettamente necessario, sono solo alcuni dei consigli comportamentali rivolti al personale in servizio negli uffici del comune di Agrigento. «Abbiamo fatto nostro – spiega l’assessore Gerlando Principato – quanto comunicato dal direttore del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il risparmio energetico non si attua a parole ma servono azioni concrete che possano permettere di non sprecare una risorsa, qualunque essa sia, in questo caso quella derivante dall’energia elettrica. Molto spesso le luci degli uffici comunali non vengono spente a fine giornata rimanendo accese per tutta la notte. Questo ed altri comportamenti non fanno bene alle casse del comune ma soprattutto al nostro pianeta. Invito i dipendenti comunali – conclude Principato – ad utilizzare e mettere in pratica quanto scritto in questo documento, in fin dei conti è applicare il buon senso del buon padre di famiglia che cerca di non sprecare e di usare oculatamente quanto a sua disposizione».