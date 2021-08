Le strade del vino passano per Val Paradiso (VIDEO)

Le strade del vino passano per Val Paradiso. Le eccellenze siciliane per una serata all’insegna dei sapori del territorio. Si è concluso lo scorso lunedì 9 agosto, un altro appuntamento dedicato alle eccellenze siciliane ed al cinema d’autore “le strade del cinema “2021” in una location insolita: il frantoio dell’azienda Val Paradiso.

Gli ospiti, dopo la registrazione all’ingresso, sono stati accompagnati dalla famiglia Carlino e dallo staff per il frantoio e dentro l’Accademia di recente creazione, e ristorati poi con le calde prelibatezze dei pizzaioli di Pistritto.

Il cooking live prevedeva panificati appena sfornati (focacce pizze e paninetti..) conditi, ovviamente, con gli oli biologici Val Paradiso (classico, bio, igp e i vari aromatizzati e gli aromi).

Ad accompagnare il tutto i rinomati vini, anch’essi ottenuti da coltivazione in biologico, dell’azienda agricola G. Milazzo presente alla serata con il suo rosa.

Per l’occasione sono arrivati da Catania e da Palermo rispettivamente il direttore della testata gastronomica “Sicilia da Gustare” e Viviana Presner che ha introdotto la serata presentando i protagonisti.

In ordine sono intervenuti

Massimo Carlino – Val Paradiso (che ha ospitato ed offerto la possibilità di una esperienza unica aprendo le porte del frantoio di famiglia)

Abrami Giovanna Brand Ambassador e Ufficio stampa dell’azienda G. Milazzo Antonio Barone Presidente “ARCI john belushi associazione culturale” (che si è occupato delle proiezioni di tutte le serate “Le strade del cinema”)

Fabio Gulotta per l’Associazione “La strada del vino e dei sapori della Valle dei Templi di Agrigento”, sponsor e ideatrice dell’intero ciclo di serate.

In ultimo, ma non per importanza la proiezione cinematografica a cura di John Belushi associazione culturale del film di Ken Loach: “LA PARTE DEGLI ANGELI” (The Angels’ Share; 2012; 106 min.; Cannes 2012 Premio della Giuria).

Il Maestro del Cinema britannico torna a riflettere sulla commedia umana e sceglie lo scenario di Glasgow per offrirci il ritratto di uomini segnati dalla vita, privilegiando tra tutti quello del giovane Robbie. Ecco allora che il ‘dannoso’ alcol, in questo caso del pregiatissimo whisky, finisce con il divenire strumento di riscatto in una storia che unisce con grande equilibrio dramma e sorriso.

Soddisfazione per tutti, Massimo Carlino dichiara ai microfoni del dir Domenico Vecchio di Agrigento Oggi: “le nostre strutture sono sì ambasciatrici di sapori siciliani nel mondo, dove esportiamo tanto, ma ci piace anche essere piccoli centri culturali, come per il cinema e il teatro. D’altronde, – prosegue Carlino – abbiamo strutture che spesso, come la nostra, sono dotate di grandi sale con aria condizionata, poltrone, veri e propri angoli di accoglienza che in pochi minuti si possono trasformare in sale per proiezioni e conferenze”.

Uno spettacolo nello spettacolo, dunque, un altro racconto, questa serata in piena chiave siciliana, da annoverare tra le tante attività esperienziali dell’azienda Val Paradiso.

Elisa Carlisi

resp comunicazione Val Paradiso e Accademia Val Paradiso