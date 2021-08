Favara, Giuseppe Arnone: “Aderisco a Fratelli d’Italia per la sua coerenza e per i valori”

Si è tenuta a Favara, in via Jugoslavia 24, la conferenza stampa di Giuseppe Arnone, fresco di adesione a Fratelli d’Italia, nella quale l’ex Assessore della Provincia di Agrigento ha spiegato le ragioni del suo ingresso nel partito di Giorgia Meloni.

All’evento sono intervenuti il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, il portavoce cittadino, Adriano Barba, ed il candidato Sindaco di Favara, Salvatore Montaperto.

Numerosi i presenti, fra i quali il consigliere comunale di Agrigento, Fabio La Felice, che ha voluto portare personalmente il proprio saluto.

Queste le parole di Giuseppe Arnone: “Ho deciso di aderire a Fratelli d’Italia per la sua storia di coerenza, per i valori che esprime e per un progetto politico che condivido appieno, improntato alla massima chiarezza, che arriva alla gente e che lo ha portato ad essere, oggi, l’unico partito all’opposizione di un governo estremamente disomogeneo e con al suo interno una miriade di ideologie difficilmente accostabili.

Ringrazio il commissario provinciale, Calogero Pisano, per avermi accolto con grande affetto in questa grande famiglia, mi metto a disposizione del partito e lavorerò, fin da subito, per rafforzare e fare crescere ancora di più Fratelli d’Italia nella città di Favara e nella provincia agrigentina”.

Il commissario provinciale Calogero Pisano afferma: “Oggi è un giorno importante per il partito perché Giuseppe Arnone è una persona seria e di grandi valori umani, politicamente molto capace, aggregativo e lungimirante.

Fratelli d’Italia nei sondaggi è il primo partito in Italia, per questo, oggi più che mai, ha bisogno di persone di qualità, con idee importanti, e Peppe Arnone è una di queste.

Sono certo, inoltre, che l’ingresso di Arnone nel nostro partito sarà un ulteriore stimolo per altri amministratori ad avvicinarsi al nostro progetto politico”.

Soddisfazione anche da parte del portavoce di Fratelli della città di Favara, Adriano Barba, che commenta: “L’ingresso di Giuseppe Arnone in Fratelli d’Italia non fa altro che rafforzare ancora di più la mia idea, ovvero che il progetto politico di Giorgia Meloni è un progetto sano e giusto per l’Italia, quel progetto che mi ha convinto, tempo addietro, a tornare a fare politica. Faccio a Giuseppe Arnone i più sentiti auguri di buon lavoro”.

Assente all’incontro la deputata nazionale di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, che però non ha voluto fare mancare il proprio in bocca al lupo a Giuseppe Arnone: “Faccio i miei migliori auguri a Giuseppe Arnone per il suo ingresso nel nostro partito, sono certa che la sua esperienza e la sua competenza saranno un ulteriore valore aggiunto per Fratelli d’Italia, e che, insieme ai dirigenti provinciali del partito, farà grandi cose per il territorio agrigentino e che contribuirà in maniera importante al successo della lista di Fratelli d’Italia alle imminenti amministrative che si terranno nella città di Favara”.