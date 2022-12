Le cose belle esistono ancora e Giorgio ne è la prova: il suo battesimo è uno spettacolo

Ogni istante della vita può essere quello giusto per ricevere il Battesimo. Il piccolo Giorgio lo ha ricevuto a 4 anni “perché così era consapevole del sacramento che stava per ricevere ed ero sicura che avrebbe partecipato al 100%”, dice mamma Annarita. Ed è stato un battesimo, per così dire, “spettacolo” domenica, nel giorno del Santo Natale, nella chiesa di San Gregorio, in via Magazzeni, ad Agrigento. Ha catturato con la sua simpatia e ironia, perché Giorgio è così : speciale, ironico e spontaneo. È riuscito a regalare tanti sorrisi ai fedeli, tantissimi, presenti. Quando il parroco, don Nino Gulli, ha pronunciato la frase di rito “Giorgio io ti battezzo”, lui ha risposto con un “ok”. Le cose belle esistono ancora e Giorgio ne è la prova! Intanto il video postato dalla mamma su Tiktok in 24 ore ha registrato oltre 3 milioni di visualizzazioni.

Le cose belle esistono ancora e Giorgio ne è la prova: il suo battesimo diventa uno spettacolo