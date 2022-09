Le aziende moderne hanno bisogno di una cultura organizzativa che sia “pronta per la sicurezza informatica”

: i leader danno la priorità alla sicurezza informatica, rendendo chiaro a tutti nell’organizzazione che ciò costituisce una parte intrinseca dei valori aziendali. Mentre il CIO o il CISO sono al timone della strategia e delle iniziative di sicurezza informatica, i dirigenti non informatici, compreso il consiglio di amministrazione, sono visibilmente allineati con la missione e mettono in evidenza i comportamenti corretti da adottare.

: i problemi di sicurezza informatica iniziano a permeare le discussioni tra i dipendenti e il modo in cui i team lavorano insieme. Viene implementata, ad esempio, una VPN (

scopri una VPN cosa è

) per la connessione durante lo smart working. Le riunioni Slack e Zoom includono argomenti relativi alla sicurezza informatica e i gruppi aziendali non tecnici iniziano a cercare indicazioni su come mantenere i dati e le operazioni aziendali al sicuro. Le attività a livello di gruppo mostrano che la sicurezza informatica è importante per il team e che, a sua volta, guida comportamenti più sicuri.