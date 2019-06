Le 5 tendenze mare dei costumi da bagno Biba Intimo

La beachwear del 2019 finalmente ci vede tutte d’accordo: tornano le fantasie floreali e il costume intero, perfetto per andare direttamente all’happy hour. È arrivato il momento di pensare ai costumi da bagno per il mare e quest’anno le proposte sono davvero pensate per tutte le donne: da quelle che vogliono essere sportive fino a quelle che amano il costume intero.

Ecco quali sono le principali tendenze della moda mare 2019 per un look sempre perfetto anche in spiaggia.

Hippie: fiori e fantasie

Una delle tendenze più evidenti per la moda mare è la fantasia a fiori. Finalmente, torna la fantasia più amata per i costumi da bagno che sicuramente si vedrà moltissimo sulle spiagge. I costumi da bagno Biba Intimo floreali sono sia triangolo che slip a vita alta per accontentare ogni gusto.

Per chi ha il seno piccolo, le fantasie floreali sono l’ideale perché danno l’impressione di un maggiore volume. Un tocco in più ancora più hippie? La fascia nei capelli e la borsa spiaggia in vimini, molto di tendenza anche per la città.

Intero è meglio

Il costume intero ci accompagna anche in quest’estate. Dopo aver sancito il suo grande ritorno l’anno scorso, l’intero resta sulle spiagge anche quest’anno. È il costume più comodo in assoluto e tantissime donne indossano solo questa tipologia perché le fa sentire più a loro agio.

Anelli sui lati e tagli tattici rendono il costume intero più interessante e intrigante anche. Da provare anche quello senza spalline da abbinare a un grande cappello a tesa larga di paglia, pareo prezioso e sandali con zeppa in plastica: una proposta davvero molto trendy per il lungo mare più “in”.

Sporty: mai ferme, nemmeno in spiaggia

Per chi non sta mai ferma, nemmeno quando al mare in spiaggia, il bikini sportivo è quello che ci vuole. Tra una nuotata e l’altra, jogging sul lungo mare, beach volley, aquagym etc. il costume sportivo è il giusto compagno. Per fare sport anche in spiaggia, il costume deve esser comodo, con fasce elastiche sotto al seno e in vita. I modelli sportivi spesso hanno un reggiseno a canotta e slip sgambato: più pratico che sexy.

All’uncinetto: romantico e retrò

Si fanno vedere anche i bikini all’uncinetto, di ispirazione anni 70. Tutti i tessuti crochet tornano non solo per i costumi da bagno ma anche per top e abiti dal sapore un po’ retrò. Il costume a uncinetto è davvero bello grazie alle forme create, ma impiega un po’ ad asciugarsi perciò non è adattissimo per tutte le donne.

Un tip in più: il top del bikini crochet è perfetto con gli shorts in jeans per un concerto tipo Coachella style.

Monospalla: anche per la sera

Si vede moltissimo anche il costume monospalla, sia intero che in versione due pezzi, sia sportivo che fantasia a fiori.

Il costume monospalla è divertente e perfetto per chi vuole andare direttamente all’aperitivo, infatti si trasforma in un bellissimo top. Basta mettere una gonna lunga, un po’ di accessori dorati e si è subito pronte per la serata.