Lavori sulla 640 e lunghe code, il consigliere Piparo: “Si dia la possibilità di svoltare per la Mosella senza intasare”

Da oltre un mese la statale 640 nei pressi della rotatoria Giunone ad Agrigento è interessata da lavori. Ne conseguono lunghe code, soprattutto nelle ore di punta. Da qualche giorno il semaforo per la circolazione alternata è stato spostato nei pressi del bivio della Mosella, una scelta discutibile da parte dell’Anas. Basterebbe spostare di pochi metri il semaforo per consentire a chi deve raggiungere il Villaggio Mosè o le zone di Naro e Palma di Montechiaro di svoltare per la Mosella. Il capogruppo di Fdi al Consiglio comunale di Agrigento, Gerlando Piparo, è intervenuto sulla vicenda: “Mi chiedo perché Anas voglia complicare la vita agli automobilisti. C’è la possibilità di svoltare per la Mosella senza intasare più di tanto il traffico. Basta un po’ di buon senso. Pertanto chiedo ad Anas se abbia predisposto un piano del traffico ed eventualmente spostare il semaforo più avanti inserendo un moviere per fare defluire il traffico in sicurezza. Infine, come gruppo consiliare mi informerò con le autorità competenti per capire meglio come sono regolati questi lavori e le tempistiche”.