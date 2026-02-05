Previsti a breve interventi di manutenzione straordinaria su cinque strade provinciali della zona ovest di Agrigento a ridosso del confine con la provincia di Trapani. Si tratta delle Sp 42 (Menfi-Partanna), 43 (Montevago alla Sp 42), 44B (Sambuca – bivio Spadolilli – Statale 624 – stazione Gulfa – Santa Margherita Belice), 45 (9 di Veneria alla Sp 44 B-Santa Margherita Belice – Salaparuta), e 83 (dalla Sp 44-A Santa Margherita Belice-Salaparuta alla Statale 624 – confine provincia di Palermo).

Per la manutenzione è stato sottoscritto il contratto d’appalto con l’impresa “Voti Group SrL” di Marsala (Tp), aggiudicataria della gara per un importo complessivo di 1.550.000 euro più Iva (compresi 46.500 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

L’accordo quadro è biennale e decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali di Libero Consorzio comunale. Previsti numerosi interventi, tra i quali la realizzazione di gabbionate di controripa e sottoscarpa per il contenimento e drenaggio dei fronti stradali, il rifacimento dei cassonetti stradali dissestati, la risagomatura delle sedi stradali deformate, bitumatura, posa di nuove barriere di protezione e realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.

Attesi, dunque, ulteriori miglioramenti della situazione della rete viaria interna grazie all’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. “Altri contratti saranno sottoscritti per consentire in tempi brevi interventi su una rete molto estesa – afferma il presidente Pendolino – per la cui manutenzione si attendono ulteriori finanziamenti”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp