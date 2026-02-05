Comune di Sciacca, CSA CISAL: firmati i nuovi contratti: concluse progressioni e ampliamenti orari per il personale

Si chiude un percorso lungo e articolato, avviato circa un anno e mezzo fa, che segna un passaggio rilevante nelle politiche del personale del Comune di Sciacca. Con la firma dei nuovi contratti individuali di lavoro si è infatti completato l’iter amministrativo e sindacale che ha portato all’attuazione delle progressioni e alla ridefinizione degli orari di servizio per numerosi dipendenti comunali Comunicato stampa Comune di Sci….

A darne notizia è il Coordinamento Sindacale Autonomo – CSA CISAL, che parla di un risultato di “straordinaria importanza” per la valorizzazione del lavoro pubblico. Un traguardo raggiunto al termine di un confronto costante tra le parti sociali e l’Amministrazione comunale, accompagnato dalla definizione dei regolamenti necessari per rendere operative le procedure.

Nel dettaglio, la sottoscrizione dei contratti ha consentito a un numero significativo di lavoratori di beneficiare delle progressioni verticali, ottenendo una riqualificazione professionale attesa da anni. Un riconoscimento che tiene conto delle competenze maturate, dell’esperienza acquisita e delle responsabilità effettivamente svolte nel tempo.

Altro punto centrale riguarda l’orario di lavoro. Per il personale inquadrato nelle categorie C e D è stata completata la trasformazione del rapporto da part-time a full-time, superando una condizione che, secondo il sindacato, penalizzava sia i lavoratori sia l’efficienza dei servizi. Per i dipendenti delle categorie A e B, invece, l’orario è stato incrementato e uniformato a 24 ore settimanali, garantendo maggiore stabilità economica e un trattamento più equo.

Per il CSA CISAL si tratta di un passaggio storico per l’ente, che non solo migliora le condizioni contrattuali del personale, ma contribuisce anche a rafforzare la qualità e la continuità dei servizi resi alla cittadinanza. Il sindacato sottolinea come il risultato sia stato possibile grazie al dialogo e alla disponibilità dell’Amministrazione comunale a costruire soluzioni concrete nel rispetto delle norme e delle aspettative dei lavoratori, ribadendo che investire sul lavoro pubblico significa investire sulla solidità delle istituzioni locali e sulla qualità dei servizi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp