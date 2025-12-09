E’ disponibile sulla home page istituzionale www.provincia.agrigento.it il bando di gara relativo all’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria di un nuovo gruppo di immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio. Anche questa gara verrà effettuata in modalità integralmente telematica ed inversione procedimentale e pertanto saranno ammesse esclusivamente le offerte presentate tramite la piattaforma certificata Maggioli. L’appalto ha un importo a base d’asta di 1.600.000 euro più Iva (compresi 80.000 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio, e le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 19 gennaio 2026 (apertura delle offerte telematiche nella sala Gare del Libero Consorzio in via Acrone 27 – Agrigento alle ore 8:30 del successivo 20 gennaio 2026). I lavori dovranno essere ultimati entro 365 giorni lavorativi consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

“E’ il secondo progetto di manutenzione che consentirà di migliorare le condizioni generali di altre diciannove sedi delle scuole di nostra competenza – afferma il presidente Giuseppe Pendolino – con un cospicuo impegno di somme in bilancio, ulteriore risposta alle esigenze del nostro territorio”.

Gli interventi interesseranno i seguenti istituti scolastici assegnati al gruppo 8:

1) Ipsceoa “N.Gallo”-I.T.G. “F.Brunelleschi” Via Quartararo Pittore, Agrigento

2) Liceo Scientifico e E Scienze Umane “Politi” succursale – ” Plesso ex “Fodera via Cimarra, 5 – Agrigento

3) I.I.S.“Fermi”- Ipia “Fermi” (locali Asi-Cap) – Aragona

4) I.I.S. “Pirandello”- plesso Liceo Classico “Pirandello” via Montemaggiore – Bivona

5) I.I.S. “Pirandello” – plesso Itcg “Panepinto” via Contrada S. Filomena Statale 118 – Bivona

6) I.I.S. “Archimede”- Liceo Scientifico M.T. Calcutta Via Crispi – Cammarata

7) I.I.S. “Archimede”- Ipia “Archimede” via Monsignor Padalino – Casteltermini

8) I.I.S.“Archimede”- Liceo Scientifico “M.T.Ca|cutta” via Kennedy – Casteltermini

9) I.I.S.“Fermi”- Ipia “Marconi” (sez. coord. dal Fermi di Aragona) via Che Guevara -Favara

Ed ancora:

10) I.I.S. “Fazello”- plesso Liceo Scientifico “Archimede” Via Mazzini, 12 (sez. Sciacca) – Menfi

11) I.I..S. “Don Michele Arena”- plesso I.P.C. Friscia sede staccata via Pirandello – Menfi

12) I.I.S. “G.B.Odierna”- Liceo scientifico “G. B. Odierna” Corso Sicilia – Palma di Montechiaro

13) I.I.S.“G.B. Odierna”- plesso “Mattarella” Contrada Carnara – Palma di Montechiaro

14) I.I.S. “Fermi”- Ipia “Marconi” via Villa (sez. coordinata dal Fermi di Aragona) – Racalmuto

15) I.I.S. “Saetta e Livatino”- Istituto Magistrale “Saetta- Livatino” via Lauricella – Ravanusa

16) I.I.S.“F. Crispi”- Istituto magistrale “F. Crispi” Piazza Zamenhof – Ribera

17) I.I.S.“Vetrano”- I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Marchesa – Sciacca

18) I.I.S.“Fazello”- Istituto d’Arte “Bonachia” via De Gasperi – Sciacca

19) I.I.S.“Vetrano”- I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Tonnara – Sciacca.

Bando e allegati scaricabili al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16456

