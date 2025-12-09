Se si sia trattato di un avvertimento a uno o più condomini della palazzina, è un’ipotesi ancora al vaglio dei carabinieri di Agrigento, alle prese con le indagini per dare una spiegazione al grave gesto. Qualcuno ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro il portone d’ingresso di uno stabile, con appartamenti tutti abitati, in via Giudice Antonio Saetta, nei pressi di viale Sicilia, nel quartiere di Fontanelle.

Scattato l’allarme, sul posto, sono accorsi i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. Quasi tutti gli abitanti del palazzo sarebbero stati sentiti, nel tentativo di dare una risposta all’evento. L’obiettivo uno soltanto: riuscire a capire se qualcuno di loro avesse avuto, di recente, problemi o dissidi, e se avessero dei sospetti, più o meno mirati, su chi ha potuto mettere a segno l’intimidazione.

Su questo “fronte” non trapelano indiscrezioni. Una prima relazione è stata inviata alla Procura di Agrigento, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento.

