Lavori collegio dei Filippini, l’accademia di Belle Arti disponibile a “conservare” le opere

L’Accademia di Belle Arti di Agrigento, diretta da Alfredo Prado, ha proposto al Comune l’esposizione nei corridoi della sua sede, in Via Bac Bac, di opere della Pinacoteca dei Filippini, che dovranno momentaneamente e necessariamente trovare altra conservazione ed esposizione nell’imminente inizio dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. I lavori di adeguamento, rifunzionalizzazione, manutenzione straordinaria, attrezzature dell’ex Collegio Padri Filippini, sono stato consegnati nei giorni scorsi, per complessivi 1 milione 400mila euro e prevedono l’adeguamento e un’ampia riqualificazione della struttura, la realizzazione di una nuova proposta di fruizione museale con allestimenti multimediali, un’aula didattica e un terrazzo a cielo aperto.