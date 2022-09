Resterà chiuso al transito da lunedì 26 fino al 30 settembre prossimo, dalle ore 22 alle 6 del mattino il passaggio a livello di via Caduti di Marzabotto, che si trova al chilometro 140+448, a Villaseta. L’interdizione della circolazione stradale è stata chiesta da Rfi per consentire dei lavori alla sede ferroviaria, proprio in prossimità del passaggio a livello. A firmare l’ordinanza di chiusura al transito è stata la polizia municipale di Agrigento.