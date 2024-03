La novità sarà il coinvolgimento anche dei piccoli visitatori in una sorta di laboratorio dinamico.

Sono partiti da alcuni giorni gli interventi di manutenzione del Tempio della Concordia, l’edificio sacro dell’antichità greca classica meglio conservato. Lavori che rientrano nel programma che il Parco Archeologico e Paesaggistico mette in cantiere periodicamente, negli edifici sacri, e secondo un preciso calendario, per garantire l’integrità materiale del patrimonio culturale. Gli interventi nel maestoso Tempio proseguiranno anche il prossimo mese di aprile. Con l’avvio degli interventi, nell’ottica di “Comunicare la Conservazione”, a partire dal 18 aprile prossimo verranno avviate le visite guidate a cantiere aperto per grandi e bambini. Una iniziativa gratuita rivolta a tutti i visitatori che vorranno conoscere da vicino il lavoro dei restauratori e l’importanza delle operazioni di conservazione dei beni del Sito Unesco. Con questo nuovo progetto il Parco si candida come uno dei più grandi cantieri a cielo aperto. La novità, sarà il coinvolgimento anche dei piccoli visitatori in una sorta di laboratorio dinamico, in stile cartone animato, così da comprendere gli interventi da effettuare e i materiali utilizzati.

Per prenotare la visita a cantiere aperto è necessario mandare una mail a: [email protected]