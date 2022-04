Lavori al porticciolo di San Leone a rilento

Per chi si trova a passeggiare nei pressi del porticciolo turistico di San Leone sembra che i lavori annunciati e pubblicizzazioni non siano neppure partiti. Solo transenne. E’ l’assessore al lavori pubblici al comune di Agrigento, Gerlando Principato, ad assicurare che le opere di restyling per il porticciolo, nella frazione balneare, siano partiti: “Sono stati ripristinati, in parte, i bagni ma il comune non ha un contatto diretto con la Regione- dice-. Sappiamo che sia stata prevista qualche modifica al progetto iniziale ma questo non incide sul proseguimento delle opere”. E’ probabile che in questi giorni dopo Pasqua sia difficile reperire il materiale per l’attività da parte dell’impresa che dovrà occuparsi del recupero del molo di ponente, di una nuova illuminazione, della ripavimentazione e della sistemazione del parcheggio. I lavori sono stati consegnati lo scorso 23 febbraio e dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, essere completati dalla ditta aggiudicataria entro 180 giorni dalla data di consegna. Il progetto, che impegna risorse stanziate dal governo Musumeci su proposta dell’assessore al ramo Marco Falcone per un importo complessivo di un milione e duecentomila euro, è stato lo scorso novembre presentato al Genio Civile di Agrigento dal sindaco Franco Micciché e dal capo del Genio Civile Rino La Mendola.