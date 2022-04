Covid in provincia di Agrigento: negli ultimi sei giorni 5 morti, e 2.071 nuovi casi

Negli ultimi sei giorni registrate cinque vittime per Covid, ad Agrigento, Cammarata, Menfi, Sciacca e Siculiana, e diagnosticati 2.071 nuovi casi positivi, a fronte di 7.777 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento dal 13 al 18 aprile. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 86.181 (1 marzo 2020 – 18 aprile 2022). In totale i guariti sono 78.310. Gli attuali positivi sono 7.345, di cui 7.298 in isolamento domiciliare, e 47 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 18 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 27 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 526 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 383.545 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 18 aprile 2022 sono 1.024.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 18 aprile: Agrigento 11.577 (1.024 attuali contagiati, 10.503 guariti e 50 deceduti); Alessandria della Rocca 413 (26 attuali contagiati, 386 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.499 (147 attuali contagiati, 1.346 guariti e 6 deceduti); Bivona 561 (75 attuali contagiati, 485 guariti e 1 deceduto); Burgio 356 (51 attuali contagiati, 302 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 285 (18 attuali contagiati, 264 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 511 (58 attuali contagiati, 447 guariti, e 6 deceduti); Camastra 463 (24 attuali contagiati, 433 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.330 (76 attuali contagiati, 1.251 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.188 (155 attuali contagiati, 2.015 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.774 (652 attuali contagiati, 8.066 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.507 (126 attuali contagiati, 1.374 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 639 (57 attuali contagiati, 576 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 625 (47 attuali contagiati, 574 guariti e 4 deceduti); Cianciana 645 (46 attuali contagiati, 593 guariti e 6 deceduti); Comitini 190 (10 attuali contagiati, e 180 guariti); Favara 8.278 (881 attuali contagiati, 7.366 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.035 (63 attuali contagiati, 969 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 239 (21 attuali contagiati, 217 guariti e 1 deceduto); Licata 6.909 (827 attuali contagiati, 6.043 guariti, 39 deceduti); Lucca Sicula 261 (22 attuali contagiati, 238 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.990 (192 attuali contagiati, 1.782 guariti e 16 deceduti); Montallegro 497 ( 35 attuali contagiati, 455 guariti e 7 deceduti); Montevago 375 (62 attuali contagiati, 311 guariti e 2 deceduti); Naro 1.283 (78 attuali contagiati, 1.192 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.416 (298 attuali contagiati, 5.082 guariti e 36 deceduti); Porto Empedocle 3.555 (325 attuali contagiati, 3.213 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.604 (123 attuali contagiati, 1.476 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.576 (195 attuali contagiati, 2.363 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.431 (134 attuali contagiati, 2.283 guariti, 14 deceduti); Realmonte 999 (82 attuali contagiati, 913 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.896 (143 attuali contagiati, 3.721 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 608 (74 attuali contagiati, 507 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 544 (118 attuali contagiati, 416 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.507 (116 attuali contagiati, 1.385 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 246 (39 attuali contagiati, 206 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 383 (37 attuali contagiati, 345 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.103 (94 attuali contagiati, 999 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 582 (22 attuali contagiati, 557 guariti e 3 deceduti); Sciacca 6.402 (645 attuali contagiati, 5.712 guariti e 45 deceduti); Siculiana 1.128 (76 attuali contagiati, 1.045 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 221 (41 attuali contagiati, 179 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.