Trovati due lavoratori irregolari e riscontrate diverse violazioni amministrative e penali. È il bilancio di una ispezione eseguita dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento in una struttura ricettiva a Montallegro. Il controllo è scattato negli scorsi giorni.

I militari dell’Arma si sono presentati nella struttura turistica riscontrando la presenza di due lavoratori irregolari con posizioni contributive e obblighi fiscali non a norma. Accertate altre violazioni. Per questo motivo l’amministratore della società che gestisce la struttura è stato denunciato a piede libero e dovrà anche pagare una maxi sanzione.

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