E’ finito nei guai il proprietario di un panificio di un piccolo centro della provincia di Agrigento. Ad occuparsi dell’ispezione sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento. Il blitz nella panetteria è scattato negli scorsi giorni. Due lavoratori su due presenti sono risultati “in nero”

Un trentacinquenne agrigentino, titolare del forno, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Deve rispondere delle accuse di omessa sorveglianza sanitaria, non avere consegnato i dispositivi di protezione individuale, mancata formazione e omessa redazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi).

I militari dell’Arma hanno adottato anche il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero e gravi violazioni in materia di sicurezza. Al titolare sono state comminate ammende e sanzioni amministrative per circa 10mila euro.