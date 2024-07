La truffa con la tecnica del “finto maresciallo” e del “finto incidente” di un familiare. Ad Agrigento negli ultimi giorni sono almeno tre quelle denunciate alle forze dell’ordine: una purtroppo consumata, le altre due solo tentate. L’ultima vittima in ordine di tempo una pensionata novantenne che ha consegnato l’oro di famiglia ad uno sconosciuto. Il copione è stato anche in questo caso lo stesso. Il finto appartenente all’Arma ha chiamato l’anziana informandola di un un familiare che aveva avuto un grave incidente stradale e rischiava gravi conseguenze giudiziarie. Bisognava pagare per aiutarlo.

Poco dopo al citofono della nonnina ha suonato un uomo e a lui ha consegnato gioielli ma anche alcuni diamanti. Soltanto dopo un po’, la pensionata è riuscita a mettersi in contatto con il familiare, troppo tardi ed ha scoperto il raggiro. Alla poveretta non è rimasto altro da fare che rivolgersi alla polizia. E a ricevere la chiamata del sedicente carabiniere sono state anche altre due donne agrigentine. Ma per fortuna non hanno abboccato: una dopo avere ascoltato il “teatrino” gli ha chiuso il telefono in faccia, l’altra sin da subito ha capito le intenzioni del farabutto..

Entrambe si sono rivolte a carabinieri e polizia. Da mesi, oramai, carabinieri e polizia danno la “caccia” ai delinquenti che hanno messo a segno numerose truffe con queste modalità.