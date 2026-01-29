E’ pressoché continua l’attività di controllo della Polizia di Stato finalizzata a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e lavoro, con particolare attenzione agli esercizi pubblici del centro cittadino. In particolare, nelle ultime settimane, su disposizione del questore Tommaso Palumbo, il personale della squadra amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Agrigento, diretta dal dirigente Cesare Castelli, in alcune occasioni coadiuvato dagli agenti del nucleo commerciale della Polizia Municipale e dai funzionari del servizio Sian dell’Asp di Agrigento, ha effettuato mirati controlli amministrativi in locali commerciali (bar, pub, esercizi di somministrazione alimenti e alcolici), soprattutto nelle zone di ritrovo dei giovani.

Le ispezioni sono state finalizzate alla verifica delle idoneità dei locali e delle attività svolte, al fine di garantire la corretta fruizione degli stessi e l’incolumità degli utenti. Passate al setaccio le zone della movida del centro di Agrigento ma anche delle località balneari. Nel corso delle verifiche sono emerse numerose violazioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali, che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni per oltre 10.000 euro e l’avvio delle procedure di competenza.

In particolare: in una panineria del centro cittadino è stata accertata la presenza di un lavoratore irregolare, con conseguente segnalazione all’Ispettorato provinciale del Lavoro per l’irrogazione delle sanzioni previste e l’obbligo di regolarizzazione. Sono state inoltre riscontrate irregolarità di natura sanitaria, per le quali l’Asp procederà all’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi.

In un pub–bar del centro storico sono state rilevate gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la denuncia alla Procura della Repubblica per la mancata revisione dei presidi antincendio. Sono state, inoltre, accertate irregolarità sanitarie relative alla tracciabilità, conservazione e scadenza degli alimenti, con conseguente sequestro dei prodotti non conformi e contestazione di sanzioni amministrative. Nello stesso esercizio è stata riscontrata anche la presenza di un lavoratore irregolare, nonché l’assenza del titolare o del preposto e la mancata esposizione del listino prezzi, per le quali sono state irrogate specifiche sanzioni pecuniarie.

In un circolo privato del centro cittadino sono state accertate violazioni in materia di sicurezza antincendio, con la conseguente denuncia all’Autorità giudiziaria per la mancata revisione dei dispositivi antincendio. Sono state inoltre irrogate sanzioni amministrative per la mancata esposizione delle tabelle alcolemiche e per la presenza di personale addetto alla somministrazione privo del prescritto corso di alimentarista. Inoltre, il personale operante ha accertato che il predetto circolo privato stava effettuando in realtà una serata danzante senza la prescritta licenza e peraltro in un locale privo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Anche per detta violazione il titolare è stato intimato a non effettuare detti eventi in assenza di licenza e requisiti di agibilità dei locali.

In un altro pub–bar del centro cittadino sono state rilevate violazioni amministrative inerenti la mancata esposizione del listino prezzi e della licenza autorizzativa nonché la mancanza del rilevatore del tasso alcolemico a disposizione dei clienti per la verifica dello stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di bevande alcoliche. Ed ancora in un pub–bar del centro storico sono state irrogate sanzioni amministrative per la presenza di personale addetto alla somministrazione privo del prescritto corso di alimentarista con segnalazione all’Asp di Agrigento. Infine in un altro locale del centro sono stati rilevati diversi illeciti amministrativi con irrogazione di sanzioni per la presenza di personale addetto alla somministrazione privo del prescritto corso di alimentarista e per l’assenza del titolare la licenza o di un suo preposto.

