Due furgoni si sono scontrati nel primo pomeriggio lungo la strada statale 189 in territorio di Aragona. Nell’impatto, avvenuto per cause in fase di accertamento, è rimasto ferito il conducente di uno dei due mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118.

Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp