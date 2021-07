Lavoratori in nero e alimenti mal conservati: multa da 25mila euro per ristoratore

Trovati ben cinque lavoratori in nero, e sequestrati alimenti, per diversi chili, in cattivo stato di conservazione. Per questo motivo il titolare di un ristorante che si trova nella frazione balneare di Seccagrande, a Ribera è stato sanzionato dal personale del Nas di Palermo, e dai carabinieri del Nil di Agrigento.

I militari dell’Arma, in particolare, alla fine delle attività di accertamento hanno elevato multe per 25.000 euro per violazione delle normative sulla sicurezza del lavoro, e per violazioni amministrative in materia di igiene alimentare.