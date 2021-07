Amministrative. Fratelli d’Italia “sposa” il progetto di Rino Lattuca

“Fratelli d’Italia” si schiera a sostegno del candidato sindaco Rino Lattuca alle amministrative 2021 di Porto Empedocle. Il dirigente nazionale e commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, ha incontrato il candidato alla poltrona di primo cittadino di Porto Empedocle. ”Oggi, Fratelli d’Italia- dice Lillo Pisano- opera una scelta di campo responsabile e credibile, condividendo i propri ideali con una persona giovane,affidabile e trasparente che si impegna per il bene della città, che versa in condizioni disastrose. Stiamo preparando la campagna elettorale per Porto Empedocle- conclude Pisano- e schiereremo candidati in una lista a sostegno di Rino Lattuca”. Presenti all’incontro, oltre allo staff del candidato Rino Lattuca, i consiglieri comunali di Agrigento, Fabio La Felice e Gerlando Piparo, l’assessore comunale di Agrigento, Costantino Ciulla, e numerosi dirigenti e militanti del partito provenienti da tutta la provincia. ” Oggi è un giorno importante- afferma Rino Lattuca- perché dopo varie riflessioni e confronti con uno tra i più importanti partiti nazionali Fratelli d’Italia rappresentato con grande serietà nel nostro territorio da Lillo Pisano e dal suo gruppo, abbiamo deciso insieme di condividere il progetto comune di rilanciare in modo assolutamente sostenibile la Città di Porto Empedocle. La città, ha bisogno di una governance di grande responsabilità, in cui riportare al centro il valore e il senso della famiglia, la difesa delle fasce più deboli, il rilancio dell’imprenditoria, l’attrattività turistica, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Solo se siamo uniti- conclude Lattuca- siamo più forti e sono sicuro che nei prossimi giorni definiremo il programma elettorale grazie anche al contributo di tanta gente, appartenente alla società civile, al mondo professionale e imprenditoriale e di tanti giovani. Grazie a tutti coloro che vogliono essere protagonisti di questo grande progetto e, grazie a Fratelli d’Italia”.