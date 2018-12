Lavoratori in assemblea: “Futuro legato a Girgenti Acque”

Sul tavolo le questioni riguardanti la società.

Il futuro dei dipendenti appare incerto. Incertezze alimentate dalle vicende giudiziarie, l’interdittiva antimafia, la nomina del Commissario Gervasio Venuti e la risoluzione del contratto Ati.

Il destino della società satellite, appare legato direttamente a quello di Girgenti Acque. Si è rimarcato come la Hydortecne, che conta circa 150 dipendenti, sia di fatto una costola di Girgenti Acque e di come i dipendenti dell’una e dell’altra società si occupino in pratica delle stesse attività.

L’intervento dei sindacati

I sindacati hanno tranquillizzato i lavorati circa possibili licenziamenti che, al momento, non sono previsti e che comunque prevederebbero un lungo iter e, nel caso, potrebbero riguardare non solo Hydortecnhe, ma anche Girgenti Acque. I sindacati hanno affermato come le Girgenti Acque e Hydortecne siano in sostanza una cosa sola anche se giuridicamente due società distinte. Ribadito anche il fatto che all’orizzonte non vi è alcun soggetto pronto a “sostituire” Girgenti Acque nella gestione del servizio idrico integrato che continua ad essere gestito dalla società idrica.

Adesso è atteso un incontro con il prefetto

I sindacati confidano in un prossimo incontro con il prefetto, con il Commissario Venuti, nei confronti dei quali nutrono la massima fiducia e considerazione, e con l’Ati che dovrà indicare quale via vorrà seguire per dare certezze al servizio idrico in provincia di Agrigento.