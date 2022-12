Lavoratori del pubblico impiego in agitazione

Sit-in dei lavoratori del pubblico impiego della provincia di Agrigento questa mattina, 16 dicembre, davanti la prefettura convocata dai sindacati Cisl Fp, Cgil Fp e Uil Fpl per manifestare “la grave condizione vissuta dai lavoratori delle funzioni locali- è stato ribadito dai sindacalisti Salvatore Parello, Enzo Iacono e Fabrizio Danile – in considerazione della grave situazione di crisi economico finanziaria che investe soprattutto i comuni, che oggi sono in condizione di dissesto o di deficitarietà finanziaria strutturale o in riequilibrio finanziario, con la conseguenza dell’impossibilità di programmare i servizi da rendere alla cittadinanza. A causa dei pensionamenti, tra l’altro, sono sempre meno i lavoratori in servizio, che devono farsi carico di sempre maggiori responsabilità: la conseguenza è che l’attuale stato delle cose “non consente più una condizione lavorativa conforme a parametri minimi di tollerabilità e crea semmai gravi disservizi per la cittadinanza”.



