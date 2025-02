Un lavoratore “in nero” e violazioni amministrative e penali di carattere sanitario. Questo l’esito dell’ispezione effettuata in una casa di riposo in territorio di Favara. Ad eseguirla sono stati i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, supportati dai militari dell’Arma della Tenenza favarese, nell’ambito di un servizio per la prevenzione e repressione dei reati in materia sanitaria.

Il legale responsabile della struttura per anziani è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori e omessa formazione e informazione dei rischi sui luoghi di lavoro. Nel corso del controllo è stata riscontrata la presenza di un lavoratore “in nero”. Sono state elevate ammende per circa 22.000 euro e sanzioni per poco più di 14mila euro.

Il personale del Nas ha diffidato il gestore della casa di riposo a munirsi di riscaldamento e a sostituire il mobilio.

