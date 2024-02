Mario Ciulla, patron del Granofino, premia il suo team con una vacanza di lusso oltre oceano.

Mario Ciulla dimostra il suo impegno nel valorizzare i dipendenti del Granofino organizzando una vacanza premio per il team. L’esperienza di 11 giorni a bordo di una nave da crociera ha permesso al gruppo di visitare diverse destinazioni, rinsaldare i legami e riconoscere l’impegno dei collaboratori.

Mario Ciulla, patron del rinomato locale Granofino a Villaggio Mosè ad Agrigento, dimostra ancora una volta la sua dedizione nel valorizzare i suoi collaboratori. Con la convinzione che una squadra unita sia la chiave del successo, Mario ha regalato una vacanza premio a tutto lo staff, confermando la sua abilità nel motivare e creare un ambiente lavorativo positivo.

Quest’anno, Mario ha organizzato un viaggio oltre oceano per premiare il lavoro costante e la dedizione dei suoi sette dipendenti. L’esperienza di 11 giorni a bordo di una nave da crociera ha portato il team a visitare New York, Orlando, Miami, Cozumel, Costa Maya in Messico e le Bahamas. Questo viaggio non solo ha offerto un’opportunità di relax e divertimento, ma ha anche permesso al gruppo di rinsaldare i legami, fare nuove esperienze insieme e riconoscere l’impegno di ciascun membro.

Mario Ciulla commenta: “Il viaggio premio è diventato un appuntamento fisso nel nostro calendario aziendale. Il benessere dei miei dipendenti è fondamentale per aumentare la loro motivazione e produttività. Progetto viaggi che offrono svago ma sono anche in linea con il nostro settore, incoraggiando il team a osservare con occhio critico il funzionamento delle cose al di fuori della nostra routine lavorativa.”