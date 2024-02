Il velista di Agrigento intraprende la prima spedizione in solitario su una tavola SUP, per un docufilm di sensibilizzazione ambientale.

Le immagini di Danilo Sguali raccontano di un’avventura senza precedenti: quella che da oggi si appresta a vivere Andrea Barbera, velista di Agrigento, con “Halykos Project”, la prima spedizione in solitaria su una tavola SUP lungo il fiume Platani, 65 km dai Monti Sicani per arrivare alla Foce, tra Ribera e Cattolica Eraclea. Ne nascerà un un docufilm il cui obiettivo sarà quello di sensibilizzare le nuove generazioni sugli sport all’aperto, l’importanza della natura e della tutela ambientale. Andrea Barbera, supportato da Marevivo, documenterà lo stato del fiume facendo dei prelievi d’acqua per le analisi da parte di ARPA Sicilia, utili a rilevare tra l’altro la presenza di microplastiche. Oltre a fornire dati scientifici questa impresa coinvolgerà anche le comunità locali affinché possano comprendere l’importanza della sfide ambientali legate alla presenza del Platani, quinto fiume in Sicilia.