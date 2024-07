Diventa sempre più ricco il cast della diciannovesima edizione del Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” che si terrà a Santa Margherita di Belice sabato 3 agosto 2024 alle ore 21.00. Assieme alla Woman Orchestra e all’attrice Lucia Sardo ci sarà anche Alessio Vassallo, giovane attore di grande spessore formatosi prima all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma e poi al “Susan Batson Studio” di New York. Vassallo è noto al grande pubblico della televisione per numerose sue straordinarie interpretazioni. Ultimamente è stato uno dei protagonisti della mini serie “Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo” ma il successo era arrivato già con la sua partecipazione alle serie tv “Il giovane Montalbano”, “Lolita Lobosco” e “I Borgia”.

Per il cinema ha partecipato a numerosi film, tra cui: “Indagine su una storia d’amore” per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, “La nuova ossessione” di Luigi Tornatore e “I baci mai dati” di Roberta Torre. Infine, ha rappresentato con successo numerosi spettacoli nei più importanti teatri italiani. Il suo contributo alla Cerimonia di Consegna del Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” rappresenterà certamente un ulteriore elemento di qualità per l’evento.