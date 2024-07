Sono stati acquistati e messi a disposizione 140 abbonamenti gratuiti per I tifosi. Ad annunciarlo in una lettera indirizzata proprio ai supporters biancazzurri è la Società che aggiunge:”La SSD Akragas 2018 SRL desidera esprimere il più sincero ringraziamento ai nostri cari benefattori, Julian Pollina e il sindaco Francesco Miccichè. Grazie alla loro generosità e al loro straordinario sostegno hanno acquistato gli abbonamenti. Questo gesto – spiegano- dimostra ancora una volta l’amore e la dedizione verso la nostra squadra e la nostra comunità. Grazie a Julian Pollina e al sindaco Francesco Miccichè, più tifosi potranno sostenere l’Akragas dagli spalti, vivendo insieme le emozioni di ogni partita e contribuendo a creare un’atmosfera unica e indimenticabile. Siamo dunque lieti di annunciare questa nuova iniziativa pensata per sostenere e avvicinare sempre di più i nostri tifosi alla squadra. La SSD Akragas 2018 SRL offre la possibilità di richiedere un abbonamento gratuito per la Curva Sud a tutti coloro che presentano un’autocertificazione ISEE inferiore ai 10.000€.

Modalità di Richiesta dell’Abbonamento Gratuito

1.Compilazione del Modulo di Richiesta:

Scarica il modulo di richiesta dalla nostra pagine ufficiale oppure ritiralo presso la nostra sede.

Questo il link per scaricare il modulo:

https://www.filemail.com/d/qpchbgqsxvdeqhw

Documentazione Necessaria: Documento di identità valido.

Modulo di autocertificazione compilato in tutte le sue parti. Presentazione della Domanda:

Inviando tutta la documentazione in formato PDF all’indirizzo email: info@[email protected]

(Modulo con allegato doc d’identità allegato in formato pdf)

Scadenza:

Le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre il 20 agosto 2024.

Conferma dell’Abbonamento:

Una volta verificata la documentazione, riceverete una comunicazione via email o telefono con le istruzioni per il ritiro dell’abbonamento presso la nostra sede.

NB: I titoli saranno disponibili sino ad esaurimento, nel caso in cui le domande superino la disponibilità si seguirà il criterio cronologico.

Vi invitiamo a cogliere questa opportunità e a continuare a sostenere con passione i colori della nostra amata squadra. Per qualsiasi ulteriore informazione, non esitate a contattarci all’indirizzo email sopra indicato o in alternativa scrivendo alle nostre pagine.

Invitiamo t- concludono – utti voi a unirvi a noi nel ringraziare Julian e il sindaco Miccichè per questo meraviglioso contributo. La vostra passione e il vostro supporto sono ciò che rende la nostra squadra “Gigante”.