Roberta Zicari critica la decisione di rimuovere l’altalena per bambini disabili dal parco giochi di San Leone a favore di attrezzature sportive.

Con enorme stupore, rabbia e amarezza, la consigliera comunale di opposizione della DC, Roberta Zicari, ha denunciato la recente sostituzione delle altalene nel parco giochi di San Leone. Nonostante il miglioramento generale, Zicari evidenzia una grave mancanza: l’altalena blu, acquistata dalle mamme per i bambini disabili, è stata rottamata e non sostituita dall’amministrazione.

“L’Assessore Principato ha stravolto l’atto di indirizzo da me proposto e approvato da tutto il Consiglio comunale, volto a sistemare ed implementare il parco giochi di San Leone,” afferma Zicari. “Ha preferito sacrificare un gioco nuovo o l’altalena inclusiva in favore di una panca per gli addominali.”

Questa “leggerezza”, secondo Zicari, non è un caso isolato ma si aggiunge ad altre distrazioni dell’amministrazione, come l’assenza di scivoli per passeggini e carrozzine sul viale Emporium lo scorso anno e la mancanza di alberi nella villa del sole. Zicari esorta l’amministrazione a chiedere scusa, autotassarsi e acquistare una nuova altalena per i bambini disabili, definendolo “il minimo” per rimediare a questa situazione.

La consigliera conclude sottolineando la distanza tra le sue priorità e quelle dell’amministrazione, auspicando un cambiamento che rispecchi un vero impegno verso l’inclusione e l’accessibilità per tutti i cittadini.