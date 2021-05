L’ Asp di Agrigento ricerca dirigenti medici in varie discipline

­E’ un vero e proprio avviso pubblico “aperto” per il reclutamento a tempo determinato di personale della dirigenza medica quello che l’azienda sanitaria Provinciale di Agrigento rende costantemente disponibile del proprio sito istituzionale. Attraverso lo specifico pulsante “selezioni straordinarie personale”, presente nella parte di sinistra della home page, gli interessati possono collegarsi alla pagina http://www.aspag.it/index.php/archivio-urpinforma/item/4932 dove, in continuo aggiornamento, è facileconsultare gli avvisi per la formazione di graduatorie per la copertura temporanea di posti di dirigente medico in varie discipline e specialità. Si tratta di una sezione, gestita dall’Unità Operativa Servizio Risorse Umane, finalizzata a far fronte alle carenze di personale anche in relazione alle criticità legate alla crisi epidemiologica da covid-19 in atto. Gli aspiranti potranno inoltrare la propria candidatura, secondo lo schema riportato nella pagina web, anche tramite posta certificata all’indirizzo selezione.personale@pec.aspag.it. Per partecipare a più branche specialistiche sarà necessario presentare tante domande quante sono le graduatorie per le quali si concorre. Le graduatorie saranno compilate settimanalmente sulla scorta delle istanze pervenute.