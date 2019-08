Tre cani di grossa taglia, sofferenti e disidratati per il forte caldo, lasciati per ore all’interno di un furgone, posteggiato in via Amari a Palermo. Protagonista una donna di 45 anni rintracciata su segnalazione di alcuni passanti, e denunciata dalla polizia Municipale. Un veterinario dell’Asl ha accertato il maltrattamento, e disposto l’accompagnamento in clinica veterinaria dei tre cani.